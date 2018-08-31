بالصور| إنقاذ 18 من الغرق في رأس البر

استقبلت اليوم، مدينة رأس البر المصطافين ورواد الشاطئ ورحلات اليوم الواحد وسط استعدادات الوحدة وجهاز الشاطئ، وتم انقاذ 18 حالة من الغرق وغادروا الشاطئ بخير وتسليم 447 طفلًا تائهًا إلى ذويهم.