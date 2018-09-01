مؤرخ: عبدالناصر زعيم حقيقي وقبول النحاس الوزارة بإرادة إنجليزية فضيحة

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، هو الرئيس المصري الوحيد الذي يستحق لقب "زعيم".

وأضاف الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن عبدالناصر قدم الكثير للمصريين دون أن يطلبوا منه ذلك في أي مظاهرة، موضحًا أن ذلك ظهر في "مجانية التعليم، ومنع فصل العمال تعسفيًا".

وتابع: "محمد علي يعتبر زعيم أيضًا، لكن سعد زغلول ومصطفى النحاس سياسيان ولا يمكن اعتبارهما زعيمان"، مضيفا: "مصطفى النحاس قبل الوزارة في 4 فبراير 1942 بإرادة إنجليزية، إزاي يتقال عليه زعيم.. دي فضايح".

وأكمل: "أحمد عرابي يعتبر زعيم، بسبب دوره في مكافحة الإنجليز، بينما لا يمكن تلقيب مصطفى كامل بالزعيم، لأنه كان يتحدث فقط عن جلاء الإنجليز".

وكان المؤرخ عاصم الدسوقي، رفض تلقيب زعيمي حزب "الوفد" سعد غلول ومصطفى النحاس بلقب "زعيم"، قائلا إنهما "لا يستحقانه".

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