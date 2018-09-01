قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، إن قرار الولايات المتحدة، الجمعة، وقف التمويل مخيب للآمال ومثير للدهشة، ورفضت الإصرار الأميركي على أن برامجها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه.

وحسب رويترز، قال "كريس جانيس" المتحدث باسم "الأونروا"، في سلسلة تغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها معيبة بشكل لايمكن إصلاحه".

واستنكرت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها لـ"أونروا"، مطالبةً دول العالم برفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة.

وأفادت "سكاي نيوز"، أن أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات، قال في بيان: "نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلاً، فلا يحقّ للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقد أعلنت الإدارة الأميركية، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة لن تُموّل بعد اليوم الوكالة الأممية، متّهمة إياها بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "هيذر نويرت" في بيان، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى "الأونروا".

وطالب عريقات دول العالم بـ"رفض هذا القرار، وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا احتراماً لقرار الأمم المتحدة المنشئ لوكالة الأونروا، إلى حين حلّ قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار إنشاء الوكالة الأممية".

وحسب "فرانس برس"، شدد صائب عريقات على أنه "لا يحقّ للولايات المتحدة تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس وضمّها إلى إسرائيل، ولا يحقّ لها التصرف وفقاً لأهواء بنيامين نتانياهو.

وأضاف أن "الأونروا" ليست مؤسّسة من مؤسسات السلطة الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأمم المتحدة، وبالتالي فإنّ على المجتمع الدولي بأكمله رفض القرار الأميركي وإدانته.