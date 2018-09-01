سفير مصر في بكين: السيسي بحث مع بينج التعاون في مجالات النقل والاقتصاد

قال أسامة المجدوب، سفير مصر لدى بكين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري مباحات مشتركة مع نظيره الصيني شي بينج، حول العلاقات بين البلدين.

وأضاف المجدوب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المباحثات بحثت تطور التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات، بينها الاقتصاد والنقل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع: "يجب أن نبني قاعدة صناعية قوية لتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهناك العديد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة، وخط السكك الحديدية السريع الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة العلمين".

وأردف: "هناك توافقا كبيرا بين المواقف السياسية للبلدين، حيث يستند الموقف السياسي لكل منهما إلى الشرعية الدولية، وهذا يقرب وجهات النظر بينهما".

وأشار سفير مصر لدى بكين إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي عددًا من رؤساء الدول الإفريقية على هامش قمة منتدى الصين- إفريقيا.