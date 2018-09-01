بالفيديو| اللقطات الأولى من زفاف الفنان أحمد مجدي.. والده يرقص فرحا

احتفل الفنان أحمد مجدي بزفافه في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حفل خاص بعيدا عن أعين الإعلام ولم يحضر الحفل سوى عدد قليل من نجوم الفن من بينهم الفنان عمرو سعد.

نشر عدد من الحاضرين فيديو للمخرج مجدي أحمد علي وهو يرقص مع ابنه في حفل الزفاف.