حاولت طالبة الانتحار بعد سماعها نبأ فسخ خطبتها من ابن الجيران، بدائرة قسم جرجا بسوهاج، لخلافات بينهما، فألقت بنفسها من أعلى سطح منزلها المكون من 3 طوابق، فأصيبت بكسر في عظمة الفخذ الأيسر وكسر بالأنف وكدمات متفرقة، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام للعلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة جرجا من المستشفى المركزي، بوصول (رحمة م. ف.- 18 عاما- طالبة) وتقيم بناحية شيخ العرب دائرة القسم مصابة بكسر بعظمة الفخذ الأيسر، واشتباه كسر بالأنف وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد مصطفي فرغل، رئيس مباحث قسم جرجا، وبسؤال شقيقها (حازم م. ف.- 33 عاما- عامل) ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد شقيقته بشرفة المنزل اختل توازنها وسقطت أرضا، ما أدى لحدوث إصابتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلي قيام المذكورة بمحاولة الإنتحار بإلقاء نفسها من أعلى المنزل، نظراً لفسخ خطوبتها من المدعو "بهاء ا. ج." المقيم بذات الناحية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1944 إداري القسم لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.