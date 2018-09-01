بالصور| "بروباجندا العقيد".. القذافي سقط بنفس السلاح الذي حكم به ليبيا

طوت صفحات التاريخ 42 عاما من حكم العقيد معمر القذافي في دولة ليبيا، بدأت بانقلاب على الملك إدريس السنوسي في مثل هذا اليوم 1 سبتمبر 1969 وانتهت بمقتل "العقيد" في 20 أكتوبر 2011 على يد الثوار المسلحين، ولكن تظل فترة الزعيم الليبي في ذاكرة الكثيرين حول العالم سواء بالسلب أو الإيجاب.

لم يأتِ استمرار القذافي في سدة الحكم لأربعة عقود من فراغ، وإنما تحقق بمعادلة جمعت بين النظام المتماسك الصارم، والدعم والتأييد الخارجي من بعض الدول الصديقة مثل روسيا ودول أمريكا اللاتينية ذات الفكر الاشتراكي، وكذلك الآلة الإعلامية والبروباجندا، فكانت صور "العقيد" ورسوماته تتصدر شوارع ليبيا وطوابعها.

وكانت المفارقة العجيبة هي أن القذافي كما ثبَّت أركان حكمه بالبروباجندا والصور والرسومات، فإنه أيضا سقط بنفس الأسلوب، ففي أيام الانتفاضة الشعبية ضده امتلأت شوارع ليبيا بالرسومات والجرافيتي والصور المناهضة لـ"العقيد" والتي كان لها أثر كبير في تشكيل رأي عام مضاد لحكمه.