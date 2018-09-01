بدأ نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية ومحلية، تجري دون حضور مراقبين دوليين، وقالت وكالة "الأناضول"، إن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، ومن المنتظر أن ينتهي التصويت الساعة السابعة من مساء اليوم.

وتقرر في حالة وجود جولة ثانية أن تجري في 15 سبتمبر الجاري، ورصدت الوكالة التركية، إقبالًا كبيرًا على عدد من مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط، ولم تعلن بعد أي خروقات بشأن انطلاق العملية، من الأحزاب أو اللجنة المستقلة للانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف) إنها وفّرت جميع الظروف الملائمة لانطلاق العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، وأكدت اللجنة جهة الإشراف أن جميع اللوازم من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار وصلت مكاتب الاقتراع في عموم البلاد.

ويتنافس في الانتخابات 98 حزبًا من أصل 102، على 157 مقعدًا برلمانيًا، ويجرى التنافس على 219 بلدية (مجالس محلية)، وللمرة الأولى يتم التنافس على 13 مجلسًا جهويًا (مجالس محلية للتنمية)، ويوجد في موريتانيا مليون و400 ألف و663 ناخبًا مسجلًا، و4 آلاف و35 مركزًا انتخابيًا.