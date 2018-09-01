تلقَّى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حول الإجراءات المتخذة من جانب المنظومة، في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى المواطنين، وما يتم رصده من مطالبات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، استمرار نهج الحكومة في متابعة نبض الشارع، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والسعي للاستجابة إلى مطالبهم، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية ستظل نافذة مفتوحة دائمًا لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع معها بالتنسيق مع مختلف الجهات، ثم الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفاعل مع المواطنين.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير جانبًا من الشكاوى والمطالب التي تم التعامل معها، موضحًا أنه بشأن ما أثاره الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أمس، حول معاناة أهالي قرية الشيخ علي بمركز دشنا بمحافظة قنا من انقطاع مياه الشرب، فقد أكد التقرير أنه بالتواصل مع مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدوا أن القرية المذكورة تتغذى من محطة مياه دشنا، ولا يحدث انقطاع المياه بالقرية إلا في حالة وقوع أعطال بالمحطة أو انقطاع التيار الكهربائي، وإنما قد يتسبب كثرة الاستهلاك في ضعف المياه، ويتم حاليًا عمل توسعات لمحطة دشنا الكبرى، بهدف زيادة القدرة التصميمية لها لتصرف 800ل/ث بدلاً من 400ل/ث لزيادة كمية المياه التي تغذي مركز دشنا وقراها، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبشأن ما أثير بجريدة «الوطن» من شكاوى أولياء أمور الطلاب من فرض مبالغ كبيرة عليهم عند التقدم لبعض المدارس التجريبية والقومية على سبيل التبرع لتلك المدارس، أفاد التقرير بأنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أكدت الوزارة أنه يتم التصدي لهذه الظاهرة عبر آليات قانونية حاسمة، بإصدار الخطابات الدورية والقرارات الوزارية التي تنص على حظر قبول التبرعات وتحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما تقوم الوزارة من خلال أجهزة الرقابة والمتابعة بها بفحص الشكاوى وإجراء التحقيقات اللازمة فيما يرد إليها في هذا الشأن، وناشدت الوزارة المواطنين بالتقدم بشكوى حال تعرضهم لمثل هذه الأمور للتحقيق فيها، واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

وفيما يتعلق بما أثارته جريدة «الوطن» حول اختفاء الأنسولين من المستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة رغم ارتفاع سعره، أفاد التقرير بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت قيامها بضخ عدد 2.4 مليون «فيال أنسولين» خلال شهر أغسطس الجاري، وأن هذه الكمية تغطى الاحتياجات لمدة أربعة أشهر وفقاً لمعدلات الاستهلاك.

وحول ما نشره أحد المواقع الإخبارية من تضرر الأهالي من انقطاع الكهرباء عن كوبري أطلس بمحافظة أسوان، وطلب إعادة إنارته، لخشيتهم من عبوره ليلاً، فقد تم التواصل مع محافظة أسوان التي أكدت أنه تم اتخاذ اللازم وإعادة إنارة الكوبري.

وحول الشكوى من انتشار مياه الصرف الصحي بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، والتي أثارها أحد المواقع الإخبارية، أشار التقرير إلى أنه بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أفادوا بأن الطفح نتيجة وجود شبكة عشوائية منفذة بمعرفة الأهالي بدون مواصفات فنية، وقد تم التنسيق بين الشركة وشركة المقاولون العرب، لتطهير وإصلاح الشبكة الأهلية، وتوفير سيارات لكسح المياه الموجودة لحين استكمال تنفيذ الشبكة الجديدة.

كما تناول التقرير بعض الإجراءات المتخذة بشأن عدد من استغاثات المواطنين التي تتعلق بحالات مرضية التي تلقتها غرفة التدخل السريع التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق باستغاثة المواطن (ن . م) الذي يعاني من اصابة بالعمود الفقري، فانه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، فقد تم عرض حالة المواطن على الدكتور أيمن خلاف، بعيادة المخ والأعصاب بمعهد ناصر بتاريخ 28/8/2018، وقام بتحويله للعرض على الدكتور حمدي النبوي، استشاري المخ والأعصاب، والذي أفاد بضرورة إجراء جراحة استئصال ورم بالنخاع الشوكي، وتم التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لسرعة انهاء اجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمواطن.

وحول استغاثة المواطن (ش . ع) الذي يعاني نجله (علي) من مشكلة بالشريان التاجي بالقلب تستدعى سرعة التدخل الجراحي، ويبلغ عمره شهر واحد، فقد أفادت وزارة الصحة والسكان بالتواصل معها، أنه تم التنسيق مع الدكتور محسن جورج، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي، وتحديد موعد لإجراء العملية الجراحية للطفل اليوم السبت الموافق 1/9/2018.

وفيما يتعلق باستغاثة المواطن (ح . ع) الذي يعاني من اصابة بالمياه البيضاء على العين، ويحتاج إلى تدخل جراحي على نفقة الدولة، فقد أفادت وزارة الصحة والسكان انه تم التنسيق مع الدكتور محمود بلطيه مدير مستشفى رمد روض الفرج وتحويله للعرض بتاريخ 30/8/2018 على الدكتور إسلام البيه واجراء الكشف الطبي عليه والتنسيق بشأن إنهاء إجراءات علاجه على نفقة الدولة.

تجدر الإشارة إلى إمكانية ارسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://shakwa.eg، وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528).