استقبل العاملون بديوان عام محافظة بني سويف، المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الجديد، اليوم السبت، بالزغاريد والفرحة الكبيرة في اللحظات الأولى لقدومه الديوان العام، حيث كان في استقباله اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، ومديرو عموم الإدارات، وبعض الموظفين والعمال بالديوان.

وحرص المحافظ على مصافحتهم جميعا، والذين بدورهم تقدموا للمحافظ الجديد بالتهاني القلبية بثقة القيادة السياسية لتوليه المسؤولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظا لبني سويف في حركة المحافظين الأخيرة، معربين عن سعادتهم وأملهم الكبير في أن تشهد الفترة القادمة تقدما في مستوى الخدمات في كل القطاعات.

يذكر أن المستشار هاني عبد الجابر محمد إبراهيم من مواليد محافظة المنيا، وبدأ حياته بنيابة المنيا، ثم تدرج في المناصب القضائية إلى أن أصبح محاميا عاما لنيابات بني سويف، ووصل إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وشغل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عددا من المناصب الأخرى الهامة، حيث تم ندبه في عام 2015 مساعدا لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بالإضافة إلى فوزه بالتزكية برئاسة نادي القضاة بالمنيا في مارس 2018.