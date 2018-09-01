قرر المستشار عمرو سعدون، مدير نيابة الدلنجات بالبحيرة، اليوم، حبس طالب بكلية الحقوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهديد سيدتين بنشر صور فاضحة في أوضاع مخلة لهما على صفحات على "فيس بوك"، لمساومتهما على ممارسة الرذيلة، وذلك باستخدام حسابات وهمية.

وكان ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع غرب الدلتا، ألقوا القبض على طالب بكلية الحقوق بجامعة خاصة، لاتهامه بتهديد سيدتين بنشر صور غير حقيقية لهما، في أوضاع مخلة على صفحات "فيس بوك"، لمساومتهما على ممارسة الرذيلة معهما، وذلك باستخدام حسابات وهمية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة، بتلقى بلاغ من "ولاء.ا.م"، 35 سنة ربة منزل ومقيمة بمحافظة القاهرة، و"ياسمين.ر.م"، 26 سنة حاصلة علي بكارلويس تجارة ومقيمة بمحافظة بورسعيد، بتهديد شخص لهما بنشر صور فاضحة تخصهما، وإرسالها إلي الأصدقاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بغرض مساومتهما على ممارسة الرذيلة معه علي الهاتف المحمول، وذلك باستخدام حسابات وهمية.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الإدارة العامة لتنكولوجيا المعلومات بالقاهرة، من خلال التنسق مع قطاع غرب الدلتا، إلى هوية المتهم بارتكاب الجريمة وتبين أنه يدعي "كريم.ج"، 21 سنة طالب بكلية الحقوق بجامعة خاصة بمحافظة الإسكندرية، ومقيم بإحدي قري مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة .

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة برئاسة العقيد محمد علي، من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا، والرائد محمد مصطفي، من قسم المساعدة الفنية بالإدارة العامة لكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع المباحث الجنائية بمركز الدلنجات برئاسة الرائد إسلام قطب، رئيس المباحث، المتهم وتم ضبطه وبجوزته 3 أجهزة هواتف محمول.

وبالفحص تبين وجود 4 حسابات بأسماء وهمية على أجهزة المحمول، ووجود برامج خاصة بالفوتو شوب وعدد من المحادثات الجنسية مع السيدات علي الشات الخاص برسائل تلك الحسابات. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، جنح مركز الدلنجات لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.