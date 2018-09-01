تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم السبت، الملتقى العالمي الأول للشباب القبطي، الذي استمر لمدة 8 أيام، وافتتحه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي يحمل عنوان "عودة إلى الجذور"، ويعد التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، واستضافة فيه الكنيسة 200 شاب من أقباط المهجر في 30 دولة بقارات العالم الخمس، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.

وكانت الفعاليات الأخيرة للملتقى شهدت زيارة المشاركين إلى الإسكندرية وكرسي البابا، ومتحف المجوهرات المصرية، ثم مكتبة الإسكندرية، وبعد ذلك زاروا الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ومقر البطريركية بالكنيسة المرقسية، ثم زاروا المزار الأثري لكاروز الديار المصرية حيث رأس مارمرقس، مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فضلا عن زيارة دير مارمينا بكينج مريوط.

ويهدف الملتقى، بحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إلى ربط الأجيال الجديدة من الأقباط الذين هاجرت أسرهم في الماضي، بجذورهم في مصر والكنيسة الأم، إذ يتضمن برنامج الملتقى زيارات للاماكن السياحية والدينية، ولقاءات مع عدد من المسؤولين.

والملتقى الذي نُظم على غرار مؤتمرات الشباب التي تنظمها رئاسة الجمهورية، تضمن تنظيم عدد من المحاضرات، وورش العمل، ولقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين وأبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرعى المؤتمر عدد من رجال الأعمال الأقباط، والشركات.