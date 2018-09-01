نبهت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بقيادة المحاسب محمد الشيوي، اليوم، على إخلاء 7 شوارع من الباعة الجائلين في "سوق الأحد" وحددت مكان السوق الأسبوعي.

وقالت رئاسة المركز، في بيان لها، إنه يتم إخلاء الشوارع الاتي أسمائهم من الباعة الجائلين بسوق الأحد الأسبوعي وهي: "منطقة نادي الشباب، شارع محمد فريد، شارع الصناعة، شارع المدارس، شارع عزبة جاد وكوبري أبونيل، شارع الكورنيش، ساحل طعيمة".

وحددت المنطقه التي يقام بها سوق الأحد أسبوعيا بالمدينة هي: منطقه خلف التعاون الزراعي والترعة المردومة، ونبهت على جميع الجهات المختصة تنفيذ تلك التعليمات.