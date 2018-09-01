قال الإعلامي عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، إن شاشة القطاع في حاجة إلى جميع العائدين له، سواء من انتهت إجازتهم السنوية بالفعل ورفضوا تجديدها أو من قرروا قطع إجازتهم والعودة للعمل.

وأضاف "الشناوي" في تصريحات له أن جميع العائدين سيعملون على نفس درجاتهم الوظيفية الأخيرة لهم فى سجلهم الوظيفي، فمن كان مراسل سيعود على نفس الدرجة ومن كان مقدم برامج أو مذيع نشرات سيعود أيضا على نفس الدرجة الوظيفية، كما نفى تماما حدوث أي ارتباك بالنسبة لإدراج العائدين إلى منظومة العمل داخل القطاع، حيث أكد أن العمل في القطاع كثير نظرا لأهمية القطاع وأنشتطه الواسعة والتغطيات الواسعة والمتابعات التي يقوم بها سوء على المستوى المحلي أو الإقليمى أو الدولي، والجميع يعمل في الداخل.

كما أكد أن جميع الأسماء العائدة سواء الإعلامى توفيق عكاشة أو مذيع النشرات حساني بشير فسيتم إدراجهم في الخريطة البرامجية الجديدة للقطاع، كما سيتم توزيعهم على جداول الشفتات داخل القطاع كلا حسب وظيفتة.

وفيما يتعلق بنوع البرنامج الذى سيظهر فيه توفيق عكاشة على الشاشة فهذا لم يحدد حتى الان، خاصة أن الخريطة البرامجية المعتدة حاليا مكتملة، وصعب أن يتم إدخال أي تغيرات عليها حاليا، وأي تجديد سيظهر في الخريطة الجديدة، مع الدورة البرامجية الجديدة خلال الأسابيع القادمة.

هذا وقد كشف مصدر من داخل قطاع الأخبار أن المستحقات المالية التي سيحصل عليها "عكاشة" حاليا سيكون أجره الأساسي على درجتة الوظيفية فقط، أما سقف اللائحة فيتضمن أجور الشفتات والبرامج التي سيقدمها وهذا لن يتم إلا بعد إدراج إسمه على جدوال الشفتات وفي ميزانية أحد البرامج.