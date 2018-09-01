قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية الجديد، إنه سيتم وضع خطة للحد من الدروس الخصوصية، وتساءل هل يذهب طلاب الثانوية العامة للمدارس، وكيف سيتعلم؟، ولازم أوفر له المناخ المناسب، والمدرس الكفء، وأوفر له المكان اللائق وبعدها سيذهب للمدرسة.

وأضاف شاروبيم، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب وصوله، أن محاربة الفساد على رأس أولويات العمل، ومن أول تكليفات الرئيس السيسي لنا.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الرسائل وصلت إليه قبل أن يأتي إلى المحافظة تشتكي من انتشار الأكشاك والعشوائيات، والمباني المحالفة، والمباني الآيلة للسقوط، وسيتم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة لبحث المساكن الآيلة للسقوط، وحل باقي المشاكل.