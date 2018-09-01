قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقا بعد قيامه بذبح فتاة بعد معاشرتها جنسيا بإرادتها وسط الزراعات بمركز طنطا بعد تهديدها له بفضحه بكونها حاملا منه لوجود علاقة عاطفية سابقة بينهما، وذلك بعد تصديق المفتي على قرار الإعدام.

عقدت هيئة المحكمة اليوم، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، وحضور المتهم، وقررت اعدام المتهم بعد تصديق فضيلة المفتى على الحكم.

ترجع الواقعة لشهر مايو العام الماضى بتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا بالعثور على جثة لفتاة مذبوحة وبها جرح قطعى بمعصم اليد اليمنى وملقاة وسط الزراعات بطريق قرية الرملية، وتبين من التحريات أن الفتاة تدعى "إلهام. خ" مقيمة بقرية شبشير الحصة بمركز طنطا طالبة بالصف الثالث الإعدادى، ووبسؤال والدها قرر أن نجلته خرجت من المنزل وتوجهت للدرس ولم تعد للمنزل منذ ذلك الوقت، وفوجئ بالعثور عليها مذبوحة وسط الزراعات.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية بشاب تطورت إلى إقامة علاقة غير شرعية بينهما، وأن الشاب خطب فتاة غير المجني عليها، وفور علم الأخيرة بذلك هددته بفضح علاقتهما وإبلاغ خطيبته وإبلاغ والده بأنها حامل منه، فخشى المتهم أن يفتضح أمره. فاتصل بها وعقد العزم وبيت النية على الانتقام منها، وقطع شريان بيديها ما أدى لوفاتها وفر هاربا، تم ضبط المتهم ووقررت النيابة العامة احالته لمحكمة جنايات طنطا التي قضت بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي وتأييد حكم الإعدام اليوم.