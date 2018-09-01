كشفت قضية مقتل طالب الرحاب، بعد 4 سنوات من البحث، أن المتهم الرئيسي وابنته ظهرا بالمنصورة على أنه "ملياردير" واستولا على مبلغ 20 مليون جنيه من رجل أعمال بالمنصورة، بعد أن باعا له 70 فدان أرض زراعية بأسماء وتوكيلات مزورة، ويحاكم في القضية "السماسرة والمحامين الذين تدخلوا لإنهاء الصفقة"، أما من أخذ المبالغ وهو المتهم وابنته فلم يتوصل إليهما أحد لاستخدامهما بيانات مزورة.

وتنظر جنايات المنصورة في نهاية هذا الشهر جلسة محاكمة 9 متهمين من بينهم "أشرف. ح. ع" ونجلته "حبيبة. أ. ح" بتهمة الاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه من رجل الأعمال عاطف عبدالبديع في غضون عام 2015.

وكانت نيابة جنوب المنصورة الكلية أحالت 9 متهمين للمحاكمة الجنائية بأن استولوا على مبالغ مالية من المجني عليه عاطف عبدالبديع، بأن استخدموا وسائل احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بالتصرف في مال ثابت لا يمتلكه المتهم الأول واستخدم اسم كاذب.

وأكد عاطف عبد البديع، المجني عليه، في أقواله أمام النيابة العامة، أن البداية كانت مع صديقي "ا. أ" كبير خبراء بوزارة العدل، والذي حاول إقناعي بشراء أرض زراعية لعائلة كبيرة تقوم ببيع ممتلكاتها في قرية "شاوة" مركز المنصورة، ورغم أني لا أعمل في تجارة الأراضي الزراعية إلا أن أبنائي وجودها فرصة كبيرة وحاولوا إقناعي بعدم الاحتفاظ بالأموال في البنوك، وأن شراء الأرض سيكون أرباحها كبيرة، وفي نفس الوقت ألح صديقي علي لشراء تلك الأرض وأنه يريد مصلحتي.

وأضاف: "أحضر لي صديقي أوراق الأرض والعقود المسجلة وأنني سأشتري من شخص يدعى شريف محمد شحاتة وهو وكيل لأمه وخاله الذين يمتلكان الأرض، وأنه معه توكيل رسمي عام منهما لبيع الأرض، ونقل حياتها للمشتري، وأوهمني بأنه هذا الشخص (ملياردير) وله شركات مستلزمات طبية وشركة صرافة أموال بالإسكندرية وأراضي في التجمع الخامس، وأعطاني الأوراق، وأكد أنني يمكن أن أدخل في شراكة مع هذا (الملياردير)، وأنه في حالة الاتفاق على السعر سيقوم بعمل توكيل رسمي شامل مخصص لي، وأن الشهر العقاري لا يصدر أي توكيلات إلا بعد التأكد من صحة التوكيلات من أمه وخاله أولا".

وتابع: "وأشار إلى أننا اتفقنا على سعر الأرض 27 مليون جنيه مساحة 70 فدان على أن يقوم البائع بتسليمي الأرض خالية من المزارعين، وعملنا جلسة البيع في منزل صديقي، وأكدت عليه أنني سأدفع 13.5 مليون جنيه نصف قيمة الأرض وبعد انتهاء الإجراءات أدفع باقي الثمن، على أن هذا المبلغ يكون في عهدته ولا يسلمه للبائع إلا بعد انتهاء الإجراءات"، فكان رده: "يابشمهندس عيب كل أمانات الناحية في هذه الغرفة ووصولات أمانة وخلافه".

وأوضح: "وحضر (الملياردير) ومعه ابنته وتدعى (حبيبة)، والتي كانت تتصل بجدتها كل وقت بسيط لتطمأنها أن البيع تم، وحررنا عقود نقل الملكية، واكتمل المبلغ الذي دفعه رجل الأعمال إلى 20 مليون جنيه بعد أن طالبه (النصاب) بسداد 6.5 مليون جنيه لوجود خطأ في عقد المبلغ الذي سدده وتمكن من إقناعه وحصل على 6.5 مليون جنيه لينصب على رجل الأعمال في مبلغ 20 مليون جنيه.

وحررت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، المحضر قم 7409 لسنة 2014 جنح تمي الأمديد وأحالت النيابة العامة القضية للمحكمة الجنائية بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى أن من تسلم المبلغ هو أشرف حامد علي رجب، وتسلمها باسم وهمي، وهو "شريف محمد شحاتة".

وقال جمال رمضان مأمون محامي المجني عليه، إن النيابة الكلية فتحت القضية بعد أن تبين أن المتهم الحقيقي هو أشرف حامد علي رجب حسب ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة، وبعد أن حصلنا علي قيد عائلي لعائلة محمد شحاتة محمد، وتبين أنه ليس من بين أولاده "شريف".

وأضاف المحامي، أن مباحث الدقهلية كثفت من بحثها عن (الملياردير ـ النصاب) الذي اختفى تماما وجميع شركائه في النصب بعد الحصول على أموال رجل الأعمال.