وافقت لجنة السياسات الإعلامية والإعلانية بالهيئة الوطنية للإعلام، على الخطاب الذي وصل ماسبيرو من جانب وزارة الزراعة يطلبون فيه إعادة إنتاج حلقات جديدة من البرنامج الشهير "سر الارض" الذي كان يقدم في فترة التسعينات واستمر بثه حتى عام 2003 فقامت اللجنة بتحويل الخطاب بعد الموافقة إلى حسن النحاس رئيس القطاع الاقتصادي وذلك من أجل التواصل مع المسؤولين في الوزارة لاتفاق على تفاصيل عودة البرنامج، وتحديد الميزانيات المخصصة له وفريق العمل بهن من فنانين ومؤلفين، وذلك زفقا لما كشفه مصدر مسؤول من داخل اللجنة.

وتعتبر هذة المرة الثانية التي تعلن فيها وزارة الزراعة عن رغبتها في عودة برنامج "سر الارض"، حيث سبق وطالب الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة السابق، خلال كلمة له باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإعادة انتاج برنامج "سر الأرض"، مؤكداً أهميته فى تشكيل وعي الفلاحين والمزارعين وتبسيطه للمعلومات، ولكنه لم يتاخذ خطوات جدية في التواصل مع المسؤولين في ماسبيرو لعودة البرنامج.

ويعتبر مسلسل "سر الأرض" واحدا من أشهر البرامج في التسعينات بذاكرة التليفزيون المصري، حيث كان يعرض بشكل أسبوعي كل يوم جمعة على شاشة القناة الأولى عقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة مباشرة.

وكان انتاج مشترك بين وزارة الزراعة والتليفزيون المصري، وتم بث أولى حلقاتة عام 1994 واستمر بثه عشر سنوات حتى عام 2003، حتى انسحبت وزارة الزراعة من المشاركة في إنتاجه، وذلك بعد إطلاق قناة مصر الزراعية التي اعتبرت بديلا عن البرنامج، وقامت من خلالها ببث كل ما يتعلق ويهم الفلاحيين وشؤون الزراعة.

البرنامج كان يهدف إلى نشر التوعية والنصائح والمعلومات الخاصة بالزراعة وما يخصها بالإضافة إلى المشروعات الزراعية الأخرى مثل تربية الحيوانات، ورغم كونه برنامج يستهدف فئة المزارعين إلا أنه أثار إعجاب وإهتمام العديد من فئات الشعب من مختلف المراحل العمرية وكان يحقق نسب مشاهدة عالية.

شارك فى كتابة حلقاتة على مدار العشر سنوات ما يقرب من 13 مؤلف منهم سيد عبد القادر ويحيى أحمد وأحمد عوض ومهدي يوسف، وبخيت بيومي، ونادر خليفة، وعزت الجندي ومصطفى الوشاحي.

ومثل البرنامج أول ظهور لشخصية "القرموطى" الشهيرة الذي قدمها فيما بعد الفنان أحمد أدم في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية وشارك في تمثيل حلقاتة أيضا ما يقرب من 90 فنان وفنانة طوال مدة عرضه من أشهرهم تحية كاريوكا، عبد المنعم إبراهيم، زوزو نبيل، وعلاء ولي الدين، وهالة فاخر، ونجاح الموجي وغيرهم وهو من إخراج الراحل أحمد بدر الدين وقامت بغناء التتر الخاص به المطربة أنغام.