تنظم نقابة الصحفيين حفل تأبين للزميل الراحل عبدالرحيم قناوي، الصحفي بجريدة الشارع وبوابة الأهرام، وذلك بعد غد الإثنين.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم، إن حفل التأبين سيقام بقاعة طه حسين بالدور الرابع الساعة في تمام السادسة مساءً.