نظم نادي معلمي الجزيرة عدة منافسات كروية مع بعض الأندية الرياضية لثقل مواهب البراعم والناشئين من أبناء المعلمين، في ظل الاهتمامات الأخيرة التي توليها نقابة المعلمين بالرياضة لرفع كفاءة أبناء المعلمين الجسمانية والمهارية.

وأكد محمد صبحي لاعب نادي المقاولين ومنتخب مصر السابق، والذي يتولى مهمة التدريب بنادي المعلمين بالجزيرة، أن نقابة المعلمين تعمل على إنشاء جيل جديد من أبناء المعلمين قادر على منافسة الفرق القوية بالدوري.

فيما أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة، أن نادي معلمي الجزيرة شهد تطورًا غير مسبوق في عهد المجلس الحالي لنقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، مبينًا أنه تم انشاء ملعبين لكرة القدم والتعاقد مع مدربين لهم تاريخ في تلك اللعبة، كما تم انشاء أكاديمية للتدريب على فنون القتال والدفاع عن النفس مثل "الكيك بوكس والكونغ فو"، مشيرًا إلى أنه تم تسجيلها بالاتحاد المصري للفنون القتالية للدخول رسميًا في المنافسات.