بعد تعيين مستشار لها.. ماذا تعني "الحوكمة والبنية المعلوماتية"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا يستحدث بموجبه منصب مستشار رئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية، وأُسند المنصب إلى اللواء محمد عرفان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارًا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.

وكان "عرفان" يتولى قبل ذلك رئاسة جهاز الرقابة الإدارية، المسؤول عن الأداء الإداري في كل المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد فيها.

"الحوكمة" هي إحدى أهم الإجراءات التي تتبناها الدولة لرفع أداء المؤسسات الحكومية وهو مصطلح يعزز فكرة "الحكومة الإلكترونية" من خلال تسهيل عملية تدفق المعلومات بين الجهات الحكومية وبعضها من خلال تحويل التعاملات كافة إلى معاملات إلكترونية، حسب قول الدكتور أسامة مصطفى، الخبير في تكنولوجيا المعلومات.

مفهوم "الحوكمة" من شأنه المساهمة في القضاء على الفساد في أجهزة الدولة من خلال نظومة معلوماتية ضخمة لخلق قواعد بيانات عن كل ما يتعلق بالدولة المصرية، وحسب حديث "مصطفى"، لـ"الوطن"، تساعد التعاملات الإلكترونية على إحكام الرقابة وبالتالي محاربة وتقليل الفساد إلى جانب تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت.

من قبل مصر، حققت العديد من الدول العربية نجاحًا في تحويل مؤسساتها إلى نظام الحوكمة والبنية المعلوماتية، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة من بين هذه الدول، وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة الحكومة الذكية عام 2013 من أجل توفير الخدمات للجمهور على مدار الساعة، أي حكومة تذهب إلى المواطن في كل الأوقات، وتأتي المبادرة في سياق توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين وفقاً لرؤية الإمارات 2021، حسبما أفاد الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الإماراتي.

النظام نفسه، تعمل به مملكة البحرين، وحسبما أفاد الموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحريني، فإنه يتولى قطاع العمليات والحوكمة مهمات عدة تتعلق بالمعلومات الجغرافية عبر توفير المعلومات الجغرافية المكانية الدقيقة الخاصة بمملكة البحرين وتوظيفها لمساندة متخذي القرار.

وعلى المستوى العالمي، تعمل العديد من الدول بنظام الحوكمة والتحول إلى الحكومة الإلكترونية، ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، فإنه نقلا عن مؤشرات الأمم المتحدة تأتي كلا من: "الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، ونيوزلندا، وسنغافورة، والنرويج"، من أبرز الدول حول العالم التي حققت نجاحًا في تطبيق هذا النظام.