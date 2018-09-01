قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الصين بالنسبة لمصر، حليف قوي واقتصادي كبير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن الصين واحدة من الدول التي تسعى مصر بشكل واضح لتنمية مستويات العلاقات التجارية معها.

وتابع أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين، وكذلك من أكبر الدول التي نسعى لجذب الاستثمارات منها.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار افتتحت الأسبوع الماضي واحدا من أكبر المشروعات الصينية خارج الصين، وهو أكبر مصنع لإنتاج الـ"فايبر جلاس" بالعين السخنة باستثمارات قيمتها 600 مليون دولار في منطقة العين السخنة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بكين فجر اليوم السبت، في زيارة تستغرق 4 أيام، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج وكبار المسؤولين، كما يشارك أيضا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقرر انعقاده يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري.

وغادر الرئيس السيسي القاهرة، الخميس، في جولة خارجية لعدد من الدول، بدأت بمملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين البحرينين، ثم توجه إلى الصين للمشاركة في منتدى "الصين-أفريقيا" بالعاصمة بكين، ويلتقي خلال الزيارة الرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وسيختتم جولته الخارجية بزيارة للعاصمة الأزوباكستانية طشقند.