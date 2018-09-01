قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجهات القضائية هي من تحدد هوية قاتل طفلي ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وشدد، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على أن والد الطفلين لا يمكن أن يكون قد أُجبر على الاعتراف بقتلهما، مشيرًا إلى أنه قام بتمثيل الجريمة.

وتابع: "لا نتهم أحدا بالقتل، وهذا يجب أن يكون دور التحقيقات فقط، وجماعة الإخوان الإرهابية، تسعى، عبر أذرعها الإعلامية، إلى تشويه المؤسسة القضائية بالدفاع عن المتهم".

وأكمل: "الفَتْي كتير، والقضية ما تزال قيد التحقيقات، وأنا أثق تمامًا في النيابة العامة، لأنها لا يمكن أن تلفق قضية لأحد، فهي محامي الشعب".