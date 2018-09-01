قال عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصري الجديد"، إن الشركة أمعنت في التنوع بعمليات الطرح، لمخاطبة أكبر عدد من المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "رأي عام" على شاشة قناة "تن"، أن الشركة طرحت أراضٍ لصغار المزارعين وأخرى للمستثمرين وثالثة بـ"آبار" ورابعة بدون آبار، "وعملنا آلية جديدة للتعاقد بحق الانتفاع".

وتابع: "حق الانتفاع 25 سنة، قابل للتجديد، وقيمة حق الانتفاع السنوي ألف جنيه، وتزيد 10% تراكمية كل 3 سنوات حتى انتهاء مدة الـ25 سنة، وأقل مساحة للتعاقد هي 500 فدان، ومتاحة للمصريين كـ"شركات أو أفراد أو للاستثمار العربي" في حدود 100 ألف فدان".