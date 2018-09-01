أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد 5 سفن.

وقالت، في بيان، "سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن".

وتابع: "أما ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامه وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، حيث تقوم إدارة الموانئ بتسهيل كل الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء".