أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا، اليوم السبت، بمنع بث برنامج "صح النوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، على شاشة "LTC" لمدة أسبوعين.

وأوضح المجلس، أن القرار صدر، بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، مع الإنذار بعقوبة أشد، حال الاستمرار في استغلال المنصات الإعلامية في تصفية الحسابات الشخصية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام.

من جانبه، رفض الإعلامي محمد الغيطي، التعليق على القرار الصادر من المجلس الأعلى للإعلام، بشأن وقف بث برنامجه الذي يُعرض عبر قناة "LTC"، لمدة أسبوعين، وذلك حسبما قال لـ"الوطن"، قائلًا: "لا تعليق".

وعن مدى التزام "الغيطي" بذلك القرار، وعدم ظهوره على الشاشة لمدة أسبوعين، رفض "الغيطي" توضيح موقفه.

وبدورها، أكدت سميرة الدغيدي، التزامها بالقرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن وقف برنامج "صح النوم".

وقالت "الدغيدي" إن "الغيطي" لم يرتكب أي تجاوزات إعلامية في "صح النوم"، لكنها تلتزم بتنفيذ القرار.

جاء قرار المجلس بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016، بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 6 لسنة 2018، وعلى توصية لجنة الشكاوى وهيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.