دشنت جامعة طنطا، اليوم، فعاليات مبادرة "يوم في حب جامعتنا"، والتي تهدف إلى تجميل وتشجير وتزيين كافة الكليات بالجامعة، استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك بمشاركة رئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدي سبع، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب.

وبحسب بيان الجامعة، اليوم، حرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب أعمال التشجير والتجميل والتزيين، والتي انطلقت من كلية الآداب، مؤكداً أن الشباب ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه وطاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة، مضيفاً أن الجامعة لن تتواني عن تقديم الدعم اللازم للطلاب في أنشطتهم المختلفة وتشجيعهم دون قيد أو شرط.

وفِي السياق ذاته قام الدكتور عماد عتمان والدكتور الرفاعي مبارك ، نائبا رئيس الجامعة بمشاركة طلاب كليتي التربية النوعية والتجارة أعمال التجميل.