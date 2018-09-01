قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان أجرى جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأعقبه جولة لمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان تشرف على تنفيز الحي السكني رقم 3 بالعاصمة الإدارية الجديدة وبه أكثر من 22 ألف وحدة سكنية وعدد من الفيلات وطرحنا في المرحلة الأولى 2000 وحدة سكنية.

وتابع أن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للوحدات والمرافق، لأن الوزارة تشرف على تنفيذ المرافق في المرحلة الأولى بالكامل ومساحتها 4 أضعاف مدينة الشيخ زايد.

وأردف: "عقدنا اجتماعا مع عدد من رؤساء شركات المقاولات المنفذة للحي السكني وطالبناهم بزيادة المعدات والعمالة بمناطق مختلفة، لأنه بدءًا من العام المقبل ستسلم بعض الوحدات السكنية لأصحابها، وسيبدأ تسليم الحي الحكومي الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوزارات المختلفة كي تنتقل إليه".

وزار مدبولي الحي السكني رقم 5 "جاردن سيتي الجديدة" ومساحته أيضا 40 ألف فدان، الذي بدأت فيه عمليات الحفر والأعمدة الخرسانية، مضيفا أن "الحي مصمم بشكل مشابه لمباني وسط البلد".