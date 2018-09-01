عرض برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، تقريرا، عن حملة طلابية في الشوارع للتوعية بالسمنة ومخاطرها، وهي عبارة عن مبادرة من 57 طالبا بالفرقة الثالثة، بكلية صيدلة جامعة القاهرة، وأطلقوا عليها "إكسرسايز".

وأوضح الطلبة، خلال التقرير، أن الهدف من تلك المبادرة، هو الوصول إلى أكبر عدد من المصريين المرضى بالسمنة، حيث تم التعاون مع إخصائيين تغذية للرد على الأسئلة الخاصة بالتغذية.

وأكد القائمون على تلك المبادرة من الكلاب، أنه لن يتم نشر أي معلومة على صفحة الحملة على "فيسبوك" إلا بعد التأكد من صحتها، كما أن تلك الحملة "أون لاين" على ذات موقع التواصل.