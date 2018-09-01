ينظم صالون حزين عمر الثقافي، بالنادي النهري للصحفيين بالجيزة، ندوة ثقافية تحت عنوان "الأمن القومي المصري.. وتحديات الواقع"، في السابعة من مساء الأربعاء المقبل.

ويشارك في اللقاء مجموعة من المفكرين والباحثين والأدباء والإعلاميين وهم اللواء سامح العشري، والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث، والدكتور إبراهيم نصر الدين، والناقد الدكتور مدحت الجيار، والسفير سامي الزقم، والدكتور محمود نسيم، فؤاد طمان، والدكتور صلاح هاشم، والدكتور محمد راشد، نبيل أبو السعود، والدكتورة جيهان سلام، محمود فرغلي، والدكتور شوقي عابدين، ورانيا حمدي، والمستشار مجدي الجارحي، واللواء ياسر نبيه، واللواء ايمن خطاب، وليد البلاسي، اشرف عامر، عبدالقادر الهواري، أحمد عبده، عبدالرحمن الداقوفي، عبدالعليم إسماعيل، ضحي جبر، عبدالناصر العطيفي.

وأوضح أشرف عامر، أحد المشاركين في الصالون أن الندوة ستبدأ في السابعة مساءا وتناقش "الأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهه ودور الصحفيين في مواجهة هذه التحديات".