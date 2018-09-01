أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال الانتهاء من دراسة لإنشاء مدينة تعليمية باستثمارات 5 مليارات جنيه، إذ تستهدف المدينة تطوير نظام التعليم بما يتماشى مع خطة الدولة.

وقالت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إنهم عرضوا الدراسة في وقت سابق على هئية الاستثمار، إذ تستهدف الخطة الموضوع ( مدينة رياضية)، وفق شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأصافت، أن رئيس هئية الاستثمار وعد بتسهيل الإجرءات للحصول على الأرض بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى إصدار التراخيص المطلوبة، مضيفة أن المشروع يستهدف تغيير الطرق التقليدية للتعليم وإدخال التكنولجيا وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وشددت على أن المدينة تشمل أكبر مجمع مدارس ذكية بمصر، تعتمد على أسس ومعايير عالمية، بالإضافة إلى تجهيزات على أعلى مستوى منها معمل تجريبي ثلاثي الأبعاد ومختبرات لجميع الخريجين.