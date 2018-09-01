وافق المكتب التنفيذي لحزب "الوفد" اليوم، في اجتماعه العام برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على اعتماد هيئة مكتب الحزب بمحافظة الفيوم لمدة عام، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأكد البيان ، اليوم، تضمن التشكيل عبد العظيم الباسل، رئيسًا للجنة العامة بالمحافظة، وكل من أحمد برعي، وأسامة مخلوف، وأشرف مغيب، وربيع السيسي، ومصطفى جبيلي، نوابا للرئيس، وإبراهيم عبد الباقي، سكرتيرا عاما، وكل من محمد الهرايجي، ورجب ميلاد، وعلي حجازي، ومحمد عبد السلام، وهشام دكم، ومحمد بحيري، سكرتارية مساعدين، وفراج عبد الباقي، أمينا للصندوق، ونيفين عزت أمينا مساعدا للصندوق.

كما اعتمد المكتب التنفيذي، كل من محمود الهواري، ومحمد نصر، رؤساء شرفيين للجنة الوفد بالفيوم.