يعكف الفنان تامر عاشور، في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف عاشور، عن اسم أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه المقبل، حيث تحمل عنوان" في بالي"، وهي من ألحانه، وكلمات نادر عبد الله، وتوزيع أماديو.

وأشار إلى أن مطلع الأغنية هو "لَـمَّـا لَـقِـيـتَـك فِي بَـالِي.. بِينِي وبِـينَـك قِـلِـقت"، "والإِحسَاس دَا أمَّا جَـالِي.. أنَا مَع نَفسِي اِتضَايِقت".

وتعاون عاشور، مع نادر، كـ"مطرب" في عدة أعمال غنائية، أبرزها "كلموها عني، تسلم، آخر مقابلة، معلش، ماليش حل، من غيرك". وكـ"ملحن" لعدة مطربين، مثل "إليسا"، في أغاني "أول الحكايات- متفائلة- هيلف ويرجعلي"، و"آمال ماهر"، في أغنية "من السنة للسنة"، ومع "خالد عجاج" في أغنية "على قد حالي"، وغيرهم في كثير من الألحان التي جمعت بين تامر عاشور ونادر عبد الله.