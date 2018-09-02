تمكن عدد من أهالي شارع فيصل من القبض على سائق، اتهمته سيدة بأنه حاول اختطافها والتعدي عليها داخل سيارة ميكروباص يقودها.

البداية حين سمع عدد من أهالي منطقة حسن محمد بشارع فيصل استغاثة سيدة داخل ميكروباص أبيض اللون، يحمل أرقام ط د ١٤٢٨، فاستوقفوا السيارة وألقوا القبض على سائقها، وحرروا السيدة والتي شكرتهم وانصرفت، وتبين أن السائق يُدعى "هشام.س.ا" 30 سنة، يقيم بمحافظة الجيزة.

والتف الأهالي حول السائق وأوسعوه ضربا، ثم أجبروه على الصعود أعلى السيارة مرتديا ملابسه الداخلية فقط، والتقطوا له صورًا، إلى أن حضر أحد الأشخاص وطلب منهم إطلاق سراحه.