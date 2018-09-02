شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، بإقامة ورشة فنون تشكيلية وعروض غنائية لكورال أطفال مدينة الطور.

بدأ الحفل بتوزيع اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، برفقه اللواء عبدالمطلب دسوقي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء، مجموعة من مستلزمات العام الدراسي على عدد من الأيتام، و150 حقيبة مدرسية، بالإضافة إلى ماسكات ملونة للأطفال، وباقة ورد من نتاج ورشة الفنون التشكيلية.

وقدم كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء عرضا غنائيا، وقدم مجموعة مميزة من الأغاني.