إيمي سمير غانم تنشر أول صورة لشيري عادل بعد أزمة شائعة انفصالها

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لها على حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهر فيه عدد من أصدقائها ومن بينهم الفنانة شيري عادل.

وتُعد تلك الصورة، الظهور الأول لشيري عادل بعد أزمة شائعات انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود.