لمروره بحالة نفسية سيئة.. مصرع شاب قفز من الطابق الخامس في الفيوم

لقي شاب من بندر أبشواي، بمحافظة الفيوم، مصرعه، بعد أن قفز من شرفة الطابق الخامس، لمعاناته من الاكتئاب الحاد وانفصام الشخصية منذ فترة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي بوصول المواطن (بلال أحمد س. ع.- 29 سنة- بكالوريوس تجارة)، ولا يعمل، ومقيم بشارع الجمهورية ببندر أبشواي، جثة هامدة، إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، إدعاء سقوط من علو.

ووفقا للبيان الأمني، فإن والد وعم المتوفي، قررا أنه مريض نفسيا، ويعالج من مرض الاكتئاب الحاد والانفصام في الشخصية منذ فترة، وأنه ألقى قفز من تلقاء نفسه، من الطابق الخامس من شرفة الشقة التي يقطن بها، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3067 لسنة 2018م إداري مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات الواقعة.