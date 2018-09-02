إطلاق مبادرة "خليها تحمض" لمقاطعة الفاكهة بسبب ارتفاع أسعارها

قال الدكتور علي ناصف، مؤسس مبادرة "خليها تحمض"، لمقاطعة الفاكهة لمدة أسبوع لارتفاع أسعارها، إن الغرض من الحملة هو التوقف عن الاستغلال الذي يمارسه بائعي الفاكهة.

وأضاف ناصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن سعر كيلو العنب في سوق العبور 7 جنيهات، ويصل للمستهلك بـ20 جنيها للكيلو.

وأوضح ناصف أن سبب إطلاقه لهذه المبادرة أنه قدم نصيحة لإحدى المرضى بشراء كمية من الفواكه لتناولها يوميًا، لكنها صدمته بأنها تحتاج لمبلغ كبير للحصول على هذه الفواكه"، مؤكدًا أن الحملة شهدت تفاعل كبير من المواطنين، لافتا إلى أنها ستستمر لمدة أسبوع وسيعقبها حملة أخرى بعنوان "من البيت للغيط" في حالة عدم تخفيض الأسعار.