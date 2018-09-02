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"أطفال.. لكن" عرض مسرحي في ختام أنشطة "طفل حي العرب ببورسعيد"

"أطفال.. لكن" عرض مسرحي في ختام أنشطة "طفل حي العرب ببورسعيد"

لقاء مشترك يجمع "شباب ورياضة بورسعيد" و"بكرة لينا" لبحث سبل التعاون

لقاء مشترك يجمع "شباب ورياضة بورسعيد" و"بكرة لينا" لبحث سبل التعاون

بالفيديو| لحظة وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة

بالفيديو| لحظة وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة

جابر القرموطي يثني على البوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن"

جابر القرموطي يثني على البوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن"

خبيرة طاقة نافية افتتاح مركز للعلاج بالقبل والأحضان: "سأقاضي المدعين"

خبيرة طاقة نافية افتتاح مركز للعلاج بالقبل والأحضان: "سأقاضي المدعين"

إطلاق مبادرة "خليها تحمض" لمقاطعة الفاكهة بسبب ارتفاع أسعارها

إطلاق مبادرة "خليها تحمض" لمقاطعة الفاكهة بسبب ارتفاع أسعارها

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بالفيديو| لحظة وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة

بالفيديو| لحظة وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة

أحال 86 مسؤولا في 4 شهور.. محافظ كفر الشيخ "أكتر واحد بيحوّل نيابة"

أحال 86 مسؤولا في 4 شهور.. محافظ كفر الشيخ "أكتر واحد بيحوّل نيابة"

"الأرصاد": طقس الأحد حار.. والعظمى بالقاهرة 36

"الأرصاد": طقس الأحد حار.. والعظمى بالقاهرة 36

صاحبة صورة "مبارك" لـ"الوطن": سُربت دون إذن مني.. وسأقاضي من ينشرها

صاحبة صورة "مبارك" لـ"الوطن": سُربت دون إذن مني.. وسأقاضي من ينشرها

من هو ديفيد ساترفيلد المرشح سفيرا لواشنطن في القاهرة؟

من هو ديفيد ساترفيلد المرشح سفيرا لواشنطن في القاهرة؟

أرقام مهمة في التبادل التجاري بين مصر والصين

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