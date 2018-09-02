قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إنه يجب تقليل الفجوة بين المزارع والمواطن، لوصول الفاكهة بسعر مناسب للمستهلك.

وأضاف نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أسعار الفاكهة تشهد مبالغة كبيرة، وتتفاوت أسعارها بدرجة تثير القلق.

وطالب نجيب بمراقبة الدولة لأسعار الفاكهة، مشيرًا إلى أنهم على استعداد لتوفير الفاكهة وتقليل حلقات التداول بين المواطنين والمزارعين، ونفى وجود مافيا من تجار الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالعرض والطلب.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن سوق الفاكهة يعاني من الركود بعد عيد الأضحى المبارك، لأن الثقافة الاستهلاكية تغيرت.