حاولت أجهزة رفيعة المستوى في الولايات المتحدة الأمريكية تحويل بعض كبار رجال الأعمال الروس إلى مخبرين لها، لكن مساعيها باءت بالفشل، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فإن أوليغ ديريباسكا، صاحب شركة "روسال"، عملاق الألومنيوم الروسي، كان بين من تواصل معهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية.

وبحسب "سكاي نيوز" ألمحت أجهزة واشنطن لـ"ديريباسكا" بكافة الطرق، إلى إمكانية تيسير حصوله على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وتسوية ما لديه من مشاكل مع القانون الأمريكي، مقابل توفيره معلومات عن جماعات الجريمة المنظمة في روسيا، والدعم المحتمل لحملة "دونالد ترامب" الانتخابية من قبل "الكرملين".

وبحسب الصحيفة، فإن المحاولات المنتظمة لاستمالة "ديريباسكا" إلى التعاون لم تنجح، إذ قال "ديريباسكا" للمحققين، إنه "يرفض كل هذه الأقاويل، بل وأبلغ الكرملين في وقت لاحق بمحاولة تجنيده".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ديريباسكا" ليس وحيدا، بل حاولت المخابرات الأمريكية إمكانية التعامل مع 6 رجال أعمال أثرياء روس آخرين، لكن محاولاتها فشلت أيضا.

يذكر أن "ديريباسكا" وعدد من الشخصيات والشركات الروسية تعرّض، 6 أبريل الماضي، لعقوبات أمريكية، بموجب "قانون التصدي لخصوم أمريكا"، ما يعني أن العقوبات لا تقتصر على الشخصيات والشركات المذكورة، بل وتشمل كل شركائهم والجهات المتعاملة معهم والعاملة لمصلحتهم.