شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، اليوم الأحد، إغلاق عدد من الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجا على انهيار العملة والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، بحسب "روسيا اليوم".