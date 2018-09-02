قتل شخصان، وأصيب آخرون، بجروح في تفجير سيارة مفخخة، استهدف مقر ناحية "هولوداغ" وسط العاصمة الصومالية "مقديشو"، حسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر للأناضول إن "التفجير كان قويا ونتج عن سيارة ملغمة مركونة بالقرب من مقر ناحية "هولوداج" وسط العاصمة".

وحول الخسائر البشرية، أكد المصدر أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم حراس المقر، وبحسب شهود، أن التفجير الحق أضرارا بالغة بالمركز والمباني القريبة منه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب التي غالبًا ما تستهدف المقرات الحكومية.

جدير بالذكر، أن الصومال يعاني من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلًا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير 2016، و14 أكتوبر 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.