عقد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مقر المنظمة بالقاهرة، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر العربي السابع عشر: الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات والذي يعقد برعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في القاهرة خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 2018.

يرأس اللجنة العلمية الدكتور توفيق بن احمد خوجة أستاذ الصحة العامة في إمبريال كولج لندن، ورئيس اتحاد المستشفيات العربية.

ويهدف الاجتماع إلى إعداد برنامج علمـي يساعد في تنفيذ أهداف المؤتمر، محوره إتباع نهج حوكمة خدمات الرعاية الصحية الذي يعد مطلبا أساسيًا لإدارة الوضوح والشفافية لتحسين استدامة خدمات مؤسسات الرعاية الصحية بشكل متميـز يعزز الجهود في التعاون والتكامل والشراكة بين الدول العربية للاستفادة من مفهوم الحوكمة والاعتماد على تجربة المريض باشراك المرضى والقيادات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بهدف تطويرها وتحسينها وموائمة الأنظمة فيما بينها وبطرق علمية تستند على أفضل الممارسات ومناقشة الآليات المشتركة التي يمكن من خلالها الوصول للهدف المنشود وهو رضا المستفيدين من الخدمة.

ويتحدث في المؤتمر مجموعة متميـزة من الخبراء والمتحدثين من أكثـر دول العالم تقدماً في مجال المؤتمر لإثرائه بأوراق علمية وخبـرات عملية تلبـي طموحات المشاركين، كما سيتم الإعداد لجلسة حوارية محورها الاستفادة من الحوكمة وتجربة المريض في تطوير خدمات الرعاية الصحية يشارك فيها ممثلوا وزارات الصحة العربية والمجالس الصحية الإقليمية والقطاع الصحي العام والخاص، بالإضافة الى أكاديميين ومستفيدي الرعاية الصحية.