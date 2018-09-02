أشارت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، إلى انتشار مرض "حمى غرب النيل" في بعض دول الاتحاد الأوروبي حاليا، وذكرت أن أكثر من 400 شخص هناك، أصيبوا بالمرض منذ بداية العام الجاري، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وجاء في بيان صدر عن هذه المؤسسة الروسية، أن أكبر عدد من الإصابات سجل في صربيا (126 حالة)، وإيطاليا (123 حالة)، واليونان (75 حالة) وهنغاريا (39 حالة)، ورومانيا (31 حالة)، وأضافت في البيان: "بلغ عدد المصابين في إسرائيل 68 وتوفي اثنان منهما حتى الآن".

ومرض "حمى غرب النيل"، هو مرض فيروسي قوي ينقله البعوض، ويترافق بارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام في العضلات مع تقيؤ قوي وقد يؤدي اشتداده إلى الوفاة نتيجة تأثر الجهاز العصبي، وحذرت الهيئة الروسية المذكورة المواطنين من خطورة المرض، وطلبت منهم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار لدى السفر إلى البلدان الموبوءة.