تفقد اللواء ناصر فتحي رئيس مركز مطاى بالمنيا، عددا من المدارس على مستوى المدينة للوقوف على أعمال الصيانة الجاري العمل على تنفيذها والتجهيزات النهائية داخل المدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

رافق رئيس المركز، خلال جولته ربيع عبدالعظيم نائب رئيس المركز وحسين صلاح مدير الإدارة التعليمية بمطاي، وشملت الجولة المرور على مدارس: الثانوية العامة بنين وبنات والعروبة والثانوية التجارية.

قال رئيس المركز، إن أعمال الصيانة الجاري تنفيذها تأتي في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تليق بالطلاب والقائمين على العملية التعليمية موجها بسرعة انجاز الأعمال وإصلاح التلفيات الموجودة بها واستكمال ما ينقصها وتجهيز المدارس على أكمل وجه؛ قبل بدء العام الدراسي ضمانا لراحة الطلاب.