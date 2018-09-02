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مركز الداخلة يضبط 5 سيارات نقل ثقيل رفضت سداد رسوم المرور المقررة

مركز الداخلة يضبط 5 سيارات نقل ثقيل رفضت سداد رسوم المرور المقررة

رئيس "مستقبل وطن" بمطروح: مصر ستمر بـ3 أحداث سياسية مهمة خلال سنتين

رئيس "مستقبل وطن" بمطروح: مصر ستمر بـ3 أحداث سياسية مهمة خلال سنتين

محافظ بني سويف يسلم احتياجات 5 آلاف أسرة من الزي المدرسي بالمجان

بالصور| رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ المحافظ الجديد بتوليه المنصب

بالصور| رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ المحافظ الجديد بتوليه المنصب

محافظ دمياط تتفقد الاستاد الرياضي وتوجه بإزالة عقبات تطويره

محافظ دمياط تتفقد الاستاد الرياضي وتوجه بإزالة عقبات تطويره

"الزراعة": مصر الأولى إفريقيا والعاشر عالميا في الاستزراع السمكي

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يزوره السيسي.."النصب التذكاري لأبطال الشعب" يخلد مقاومة الصين للغزاة

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