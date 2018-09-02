نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، فيديو أكدت خلاله رفضها خلع الفنانة حلا شيحا الحجاب، مشددة على أن الفنانة حنان ترك سوف تخلع الحجاب قريبا.

وقالت سما: "أنا مش مع اللي هي عملته.. لو مش مقتنعة بالحجاب ماكنتيش تلبسيه، بس لبستي الحجاب مايتقلعشي تاني علشان الحجاب مش لعبة.. اقعدوا اتريقوا وسفوا براحتكم، اقعدوا قولوا انصحي نفسك أنا بقول رأيي.. قريب حنان ترك هتقلع الحجاب وبكره تقولوا سوسو قالت.. هي موضة وماشية.. ليه بقى هقولكوا لما تقلعه ليه.. أتمنى ماتقلعهوش بس بقولكوا هتقلعوا".

وأكملت: "رسالة للأستاذة حلا شيحة وحنان ترك هتروحوا مني فين.. حنان هتقلع الحجاب زي حلا وافتكروا كده كويس.. وانتظروا قريبا مفاجآت.. حنان ترك وحلا شيحة l love you.. على فكرة أنا كنت لابسة الحجاب وأنا صغيرة بس كان غصب عني.. لكن انتوا مفروض لبستوه عن اقتناع بتقلعوه ليه؟".