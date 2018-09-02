أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2018 الصادر فى أول سبتمبر الجاري بزيادة الضريبة على المحامين.

حمل الطعن رقم 59333 لسنة 72 ق، واختصم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما.

وذكر الطعن أن وزيرالمالية أصدر قرار في منتصف أغسطس الماضي بزيادة الضريبة على المحامين، وبعد اعتراضهم عاد بعد مقابلة نقيب المحامين سامح عاشور وسحبه، وأصدر قرار آخر في أول سبتمبر متضمن زيادة مرتبطة، بما يحرر للعضو من توكيلات بالشهر بالعقاري، منوها أن تحصيل الضريبة على هذا المنوال غير متفقه مع المنطق والعقل.