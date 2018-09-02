أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن تقديم بلاده منحة للسودان بقيمة 400 مليون يوان وقرضأً بدون فوائد بقيمة 200 مليون يوان لاستخدامه في مشاريع متفق عليها.

وقال الرئيس الصيني في المحادثات الرسمية مع السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بقاعة الشعب ببكين صباح اليوم الأحد "أننا نتفهم الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها السودان والصعوبات التي يواجهها منذ انفصال جنوب السودان وان الصين ستتعاون مع السودان لتجاوز هذه الصعوبات والتحديات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".

وفيما يتعلق بالديون أوضح الرئيس الصيني انهم سيفكرون في موقف إيجابي حول تمديد فترة السماح للديون وإزالة العقبات وتهيئة الظروف المؤاتية للتعاون من خلال توظيف آلية التعاون المشترك بين البلدين، وأبان شي جين بينج أن النفط يمثل العمود الفقري للتعاون بين البلدين واضاف " أننا نتفهم تطلعات السودان لزيادة إنتاج النفط وحث الشركات الصينية علي زيادة الثقة بما يوفر الظروف الإيجابية لزيادة الإنتاج".

ورحب الرئيس الصيني بمشاركة السودان في مبادرة الحزام والطريق ، مشيرا الى ان آليات قمة منتدي التعاون الصيني الأفريقي التي تعقد في بكين غدا الاثنين ستطرح حزمة جديدة من إجراءات التعاون التي يمكنها تعزيز التعاون الصيني السوداني في هذا المجال.

وأشار الرئيس الصيني الى أهمية الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، مؤكدا حرص بلاده علي تنفيذ مسلخ الخرطوم والمشاريع الأخرى وكل الأفكار والمبادرات لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف أن السودان دولة مهمة ولها وزنها الكبير وثقلها في القارة الأفريقية وأنهم يولون اهتماما خاصا لتطوير وتعزيز العلاقات مع السودان.

وأكد الرئيس الصيني دعم بلاده لجهود السودان في الحفاظ علي السلام والأمن ، مشيرا لتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور ودعم بلاده لانسحاب اليوناميد في الموعد المحدد، ووصف ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية بأنها أداة غربية لمعاقبة الدول النامية ، معلنا رفض بلاده لاتهامات المحكمة ضد السودان.

وقال إن الصين ستواصل التنسيق من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، وأشاد الرئيس الصيني بجهود السودان لتحقيق السلام والأمن في أفريقيا وباتفاف السلام والمصالحة في دولة جنوب السودان وتعهد بتقديم الدعم والمساعدة لإنجاح هذه الجهود.