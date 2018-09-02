يوقع مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة في جامعة القاهرة، في الحادية عشر والنصف صباح غد الإثنين في قاعة أحمد لطفي السيد بالجامعةً، بروتوكول تعاون مع وزارة التموين لرفع كفاءة العاملين بالوزارة.

ويشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية للعاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وإدارتها والمكاتب التموينية التابعة لها بكل مناطق الجمهورية، لرفع كفاءتهم وتعظيم دورهم في خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تدريبهم على مھارات التعامل مع طالبي الخدمة، ومھارات تحليل وحل المشكلات والاتصال المباشر، وتنمية مھارات التفكير الابتكاري والإبداع لديهم في تقديم الخدمات وتطويرها.