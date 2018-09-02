استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، أبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في إطار التنسيق المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، مثمنًا حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقتها مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يُحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.

وأضاف راضي، أن رئيس الوزراء الأثيوبي أعرب عن حرصه على الالتقاء مجددًا بالرئيس منذ زيارته الأخيرة للقاهرة في يونيو 2018، للتشاور بشأن سبل دفع العلاقات بين الجانبين، مؤكدًا ما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر لما فيه تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

وذكر متحدث الرئاسة، أن اللقاء شهد استعراضًا لتطورات عدد من الملفات الثنائية، وشدد الجانبان على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمّن حقوق مصر المائية في نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبي حقوقه في تحقيق التنمية دون إضرار بأي طرف آخر، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف راضي، أن المباحثات شهدت كذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الصلة بالقارة الإفريقية، وتوافقت رؤى الجانبين إزاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف دول المنطقة ومساعدتها على حل الخلافات من خلال الحوار البناء سعيًا لتحقيق السلام والتنمية.